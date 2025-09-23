Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Women Achievers of Arizona 2025 – Winners

Staff//September 23, 2025//

Home>Women Achievers>

Women Achievers of Arizona 2025 – Winners

Women Achievers of Arizona 2025 – Winners

Staff//September 23, 2025//

Woman of the Year

Monica Garnes Division President, Fry’s Food Stores

 

Healthcare 

Terri Waibel Founder & Clinical Director, Center for Compassion

Brittney Kaufmann CEO, Health System Alliance of Arizona

Kim Ho VP of Sales, evolvedMD

Dr. Erica Grabinski Team Lead Physician, Optum Arizona

 

Legal 

Cristina Perez Hesano Founding Partner, Perez Law

Melissa (Mel) Soliz Partner, Coppersmith Brockelman Lawyers

Jacqueline Mendez Soto Partner, Barton Mendez Soto

Laura Bianchi Partner, Bianchi Brandt

 

Government & Public Service 

Ann O’Brien Vice Mayor, City of Phoenix

Leah Landrum-Taylor Assistant Director, Arizona Department of Economic Security

Jen Pokorski County Manager, Maricopa County

Jessica Mefford-Miller CEO, Valley Metro

Christine Ellis Vice Mayor, City of Chandler

 

Policy & Advocacy

Andrea Whitsett Executive Director, Morrison Institute for Public Policy

Amanda Sheinson Vice President of Government Affairs, Arizona Medical Association

Megan Casey  Board Relations Program Manager, Central Arizona Project

 

Technology & Innovation

Skye Lucking Director, Mesh Labs, Arizona State University

Rebecca Clyde Co-Founder & CEO, Botco.ai

 

Environmental Impact

Elvy Barton Water and Forest Sustainability Senior Manager, Salt River Project

Karen Peters Director, Arizona Department of Environmental Quality

 

Corporate Leadership

Sandra Watson President & CEO, Arizona Commerce Authority

Lea Márquez Peterson Chair, Western Interconnection Regional Advisory Body; Commissioner, Arizona Corporation Commission

Taylor Perkins Director of Business Development, CHASSE Building Team

Linda Welter Principal & CEO, Caliber Group

 

Nonprofits 

Shelley Jackson Executive Director, Instituto

Reyna Montoya Founder & CEO, Aliento

Amanda Burke Executive Vice President, Center for the Future of Arizona

Dr. Velma Trayham President & CEO, Black Chamber of Arizona

 

Education

Alissa Trollinger State Director of Special Education, Arizona Department of Education

Desiree Reed-Francois Athletic Director, University of Arizona

Kristin Gubser Associate Vice President, Workforce Strategies & External Affairs, Gateway Community College

 

Unsung Hero

Donna Leone-Hamm Executive Director, Middle Ground Prison Reform

 

Tags: Women Acheivers, Women Achievers of Arizona 2025, Arizona Capitol Times

Related Content

Women Achievers of Arizona 2025 – Nomination Form

Submission deadline: September 5, 2025 [gravityform id="55" title="true"]

July 17, 2025

Subscribe

Get our free e-alerts & breaking news notifications!

Recent News

You don't have credit card details available. You will be redirected to update payment method page. Click OK to continue.