Women Achievers of Arizona 2025 – Winners

Staff//September 23, 2025//
Monica Garnes — Division President, Fry’s Food Stores
Terri Waibel — Founder & Clinical Director, Center for Compassion
Brittney Kaufmann — CEO, Health System Alliance of Arizona
Kim Ho — VP of Sales, evolvedMD
Dr. Erica Grabinski — Team Lead Physician, Optum Arizona
Cristina Perez Hesano — Founding Partner, Perez Law
Melissa (Mel) Soliz — Partner, Coppersmith Brockelman Lawyers
Jacqueline Mendez Soto — Partner, Barton Mendez Soto
Laura Bianchi — Partner, Bianchi Brandt
Ann O’Brien — Vice Mayor, City of Phoenix
Leah Landrum-Taylor — Assistant Director, Arizona Department of Economic Security
Jen Pokorski — County Manager, Maricopa County
Jessica Mefford-Miller — CEO, Valley Metro
Christine Ellis — Vice Mayor, City of Chandler
Andrea Whitsett — Executive Director, Morrison Institute for Public Policy
Amanda Sheinson — Vice President of Government Affairs, Arizona Medical Association
Megan Casey — Board Relations Program Manager, Central Arizona Project
Skye Lucking — Director, Mesh Labs, Arizona State University
Rebecca Clyde — Co-Founder & CEO, Botco.ai
Elvy Barton — Water and Forest Sustainability Senior Manager, Salt River Project
Karen Peters — Director, Arizona Department of Environmental Quality
Sandra Watson — President & CEO, Arizona Commerce Authority
Lea Márquez Peterson — Chair, Western Interconnection Regional Advisory Body; Commissioner, Arizona Corporation Commission
Taylor Perkins — Director of Business Development, CHASSE Building Team
Linda Welter — Principal & CEO, Caliber Group
Shelley Jackson — Executive Director, Instituto
Reyna Montoya — Founder & CEO, Aliento
Amanda Burke — Executive Vice President, Center for the Future of Arizona
Dr. Velma Trayham — President & CEO, Black Chamber of Arizona
Alissa Trollinger — State Director of Special Education, Arizona Department of Education
Desiree Reed-Francois — Athletic Director, University of Arizona
Kristin Gubser — Associate Vice President, Workforce Strategies & External Affairs, Gateway Community College
Donna Leone-Hamm — Executive Director, Middle Ground Prison Reform
