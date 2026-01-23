Phoenix voters approved the CapEx and I-10 light rail expansion. It’s time for the city council to carry that vision forward!

Versión en español disponible a continuación

Phoenix voters spoke clearly when they approved light rail expansion in 2000, 2004, 2015 and 2024. And taxpayers have been paying for light rail since 2000. Yet today, the Phoenix City Council is considering to “re-evaluate” the light rail extension — a move that would risk losing hundreds of millions in federal grant funding, hundreds of millions in economic development, increased housing where we need it most, and undermine the democratic choice Phoenix voters have already made.

National research is clear. High-quality public transit is a powerful tool for equity. Transit investments reduce barriers to employment for low-income workers who are less likely to have access to a car while creating local jobs and supporting our unions. And public transit plays a critical role in reducing local air pollution and carbon emissions while supporting sustainable mobility in a growing city.

Let’s be clear, this vote is about whether we as elected leaders have the vision it takes to lead this city. Will we become a global city that thinks big, builds boldly, and is ready to take our place as an international leader? Or will we undermine our recent achievements in attracting chip manufacturing and international non-stop flights and go back to being a stop-over that no one takes seriously?

That is why this moment matters. When voters approve major infrastructure investments, our responsibility as elected officials is not to revisit them for political convenience, but to deliver. “Re-evaluation” at this stage risks becoming a substitute for action — one that delays opportunity for communities that have already waited too long.

Dismantling the CapEx and I-10 extensions will cost Downtown, West Phoenix, and Maryvale neighborhoods opportunity, equity, and long-term economic returns. It will cost us thousands of jobs, both in the light rail construction, and in the businesses that will follow light rail’s path.

Working class Black and brown residents in Maryvale have lost light rail once already. In 2019, Phoenix Council voted down a Camelback extension. Now they may lose it a second time. That can’t happen.

I urge my colleagues to move forward with the voter approved light rail expansion along CapEx and the I-10, and to put community needs ahead of hesitation.

And to Phoenix residents, join us at the City Council Policy Meeting on Tuesday, Jan. 27 at 2:30 PM, and complete the Valley Metro survey before January 27 by selecting Option A.

Let’s move Phoenix forward!

Anna Hernandez is a Phoenix Councilwoman.

Los votantes de Phoenix aprobaron la expansión del

tren ligero por CapEx y la I-10. ¡Es momento de que el Concejo Municipal de Phoenix lleve esa visión hacia adelante!

Los votantes de Phoenix hablaron con claridad cuando aprobaron la expansión del tren ligero en 2000, 2004, 2015 y 2024. Y las y los contribuyentes han estado pagando el tren ligero desde el año 2000. Sin embargo, hoy el Concejo Municipal de Phoenix está considerando “re-evaluar” la extensión del tren ligero, una decisión que pondría en riesgo cientos de millones de dólares en fondos federales, cientos de millones en desarrollo económico, vivienda adicional donde más se necesita, y que además socava la decisión democrática que ya tomaron las y los votantes de Phoenix.

La investigación nacional es clara: el transporte público de alta calidad es una herramienta poderosa para la equidad. Las inversiones en transporte reducen las barreras al empleo para trabajadores de bajos ingresos, quienes tienen menos probabilidades de contar con un automóvil, al mismo tiempo que crean empleos locales y fortalecen a nuestros sindicatos. Además, el transporte público desempeña un papel fundamental en la reducción de la contaminación del aire y de las emisiones de carbono, y apoya una movilidad sostenible en una ciudad en crecimiento.

Seamos claros: esta votación trata sobre sí, como líderes electos, tenemos la visión necesaria para dirigir esta ciudad. ¿Nos convertiremos en una ciudad global que piensa en grande, construye con valentía y está lista para asumir su lugar como líder internacional? ¿O vamos a socavar nuestros logros recientes en la atracción de la industria de semiconductores y vuelos internacionales directos, para volver a ser solo una escala que nadie toma en serio?

Por eso este momento importa. Cuando los votantes aprueban grandes inversiones en infraestructura, nuestra responsabilidad como funcionarios electos no es volver a cuestionarlas por conveniencia política, sino cumplirlas. La “re-evaluación” en esta etapa corre el riesgo de convertirse en un sustituto de la acción, uno que retrasa oportunidades para comunidades que ya han esperado demasiado.

Desmantelar las extensiones de CapEx y la I-10 le costará a los vecindarios del Centro, del Oeste de Phoenix y de Maryvale oportunidades, equidad y beneficios económicos a largo plazo. Nos costará miles de empleos, tanto en la construcción del tren ligero como en los negocios que seguirán su recorrido.

Los residentes Negros y Morenos de clase trabajadora en Maryvale ya perdieron el tren ligero una vez. En 2019, el Concejo de Phoenix votó en contra de la extensión por Camelback. Ahora podrían perderlo por segunda vez. Eso no puede volver a suceder.

Exhorto a mis colegas a avanzar con la expansión del tren ligero aprobada por los votantes a lo largo de CapEx y la I-10, y a poner las necesidades de la comunidad por encima de la indecisión.

Y a las y los residentes de Phoenix: acompáñennos en la reunión de política pública del Concejo Municipal el martes 27 de enero a las 2:30 p. m., y completen la encuesta de Valley Metro antes del 27 de enero, seleccionando la Opción A.

¡Sigamos moviendo a Phoenix hacia adelante!

Anna Hernandez es concejala de la Ciudad de Phoenix.